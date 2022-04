Guayanilla - Francisco Mercado todavía no conoce la causa de muerte de su esposa, Noelia Mercado, quien falleció esta madrugada en su residencia del barrio Quebradas de este municipio.

El hombre de 80 años aseguró que Noelia, con quien estuvo casado por más de tres décadas, no padecía de ninguna condición de salud y desmintió que su muerte haya sido por el colapso de su casa.

Aún consternado, Mercado narró a lágrima viva lo sucedido.

“Nosotros estábamos en la guagua y le digo: ‘me voy pa’ dentro’… y ella no quería venir, y yo vine y me acosté y la dejé a ella en el carro”, expresó.

Señaló que luego de los temblores recientes decidieron dormir en el vehículo por temor a una roca que cayó dentro de la casa hace varios días a consecuencia de los temblores.

“Esta mañana cuando voy a buscarla al lado mío y no estaba, vengo al otro cuarto y tampoco estaba y entonces voy para el baño y estaba acostada en el piso, detrás de la puerta porque no podía abrir la puerta”, explicó.

Roca que cayó dentro de la residencia de Francisco Mercado y Noelia. (gerald.lopez@gfrmedia.com)

“Yo traté de empujar la puerta lo más que pude, pero no pude. Entonces fui donde los vecinos, que ella es enfermera en Ponce en el Hospital Damas, llamé a la Policía y vinieron, la sacaron y me dijeron que ella no tiene... (signos vitales), está muerta”, lamentó sobre el fallecimiento de su esposa, de 72 años.

Mercado confesó que la mujer, una enfermera retirada, estaba muy nerviosa ante los constantes sismos, por lo que no quería entrar a la residencia.

“Estaba aterrada... ella tenía ansiedad, estaba nerviosa como todo el mundo, hasta yo. Nos estábamos quedando en la guagua todo el tiempo desde el martes y después, al segundo día que pasó eso nos fuimos a andar por ahí”, relató.

“Pero entonces anoche viramos el carro, porque ella es la que guía, yo no; ella no me dejaba guiar. Nos parqueamos ahí y estábamos mirando para abajo”, dijo mientras señalaba el área donde estaba estacionado el vehículo.

Sin embargo, rechazó que su deceso fuera producto de algún desplome en la residencia que habitó el matrimonio durante 10 años.

“Dijeron que la casa colapsó, pero eso no es cierto, ahí cayó una piedra pero eso hacía rato... el miedo. Lo raro es que se ponen a decir en los medios que ella estaba enferma y esa mujer nunca ha tenido nada”, sostuvo.

Inicialmente, trascendió en redes sociales que una ciudadana identificada como prima de la occisa -residente en el estado de la Florida- indicó que la muerte se debió al colapso de su residencia, lo que generó confusión. Luego, rectificó la información. Igualmente, el Centro de Mando de la Policía del área de Ponce había informado que la mujer “padecía de condiciones de salud (corazón)”.

Asimismo insistió que aún no sabía la causa de muerte y que sus hijos ya tienen conocimiento de la tragedia.

La pareja planificaba irse de Puerto Rico la próxima semana a casa de una sobrina en los Estados Unidos.

“Era una mujer intachable”, acotó.

Las personas que se sientan ansiosas por los temblores, pueden llamar a la Línea PAS de ASSMCA al 1-800-981-0023.