Agentes adscritos al precinto de Carolina Norte, investigaron una querella por fraude reportada durante la tarde de ayer, jueves, por un ciudadano en la urbanización Laguna Gardens.

El querellante, de 31 años, alegó que recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como agente federal.

Durante la comunicación, le notificó que mantenía una presunta orden de arresto pendiente en su contra y que debía tomar unas clases de psicología en línea o realizar un pago de $2,500 para paralizar su detención.

El perjudicado sospechó que se trataba de un esquema fraude y acudió a las autoridades para reportar lo ocurrido. Este no realizó ningún pago ni proporcionó información personal o financiera.

La agente Belbel Recci, adscrita al precinto policiaco, continúa a cargo de la investigación.

Se exhorta a la ciudadanía a no enviar dinero ni compartir información personal o financiera ante este tipo de llamadas. Las autoridades no solicitan pagos para evitar arrestos o suspender órdenes judiciales.

De poseer información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, favor de llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.