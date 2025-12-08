Mayra Nevárez Torres, de 50 años, deberá cumplir 15 años de prisión por causarle la muerte a Justin Santos Delanda y grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía, al ocasionar un accidente de tránsito de carácter fatal el 21 de noviembre de 2021.

La determinación surgió luego de que el Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo vs. Mayra Nevárez Torres, denegó por segunda ocasión la solicitud de reconsideración que presentó su defensa en el mes de septiembre, reveló la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

La decisión ratifica el fallo del Tribunal de Apelaciones, que rechazó la solicitud de la defensa para mantener una condena más leve en restricción domiciliaria.

“Debió ser sentenciada a cárcel desde el día uno”, exclamó el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, tras prevalecer en sus argumentos.

Explicó que su defensa no tiene ningún otro foro apelativo al que acudir y se espera a que el Tribunal Supremo envíe un mandato al Tribunal de Apelaciones y este, a su vez, al Tribunal de Primera Instancia para tramitar su nueva sentencia.

“Eso es, básicamente, enviar el expediente de vuelta al Tribunal de Primera Instancia. Luego de que se haga ese ejercicio, la Oficina del Procurador General nos va a notificar que ya se hizo, y cuando eso suceda, nosotros presentaremos una moción solicitando una vista para que resentencien a la señora Nevárez Torres”, detalló el fiscal Santiago Quiles en entrevista con Primera Hora.

No está claro si la nueva condena sería emitida por la misma jueza, debido a que está en proceso de jubilación. De ser así, sería responsabilidad del togado que sea asignado a esa sala. Tampoco se sabe la fecha.

Al licenciado Santiago Quiles, la decisión le dio un “grado tanto de conformidad, obviamente por el trabajo de cuatro años que vamos a cumplir. Nosotros radicamos el caso el 17 de diciembre del 2021, pero satisfechos con el planteamiento, primero de que Mayra Nevárez Torres fue responsable de la muerte de Justin Santos y, además de eso, de que la pena de cumplir es la pena de cárcel. Ambos planteamientos finalmente triunfaron”.

Por su parte, el fiscal Luis Valentín Córdova, opinó que “la realidad del caso es que ha sido uno extenso y tedioso, pero es una victoria del pueblo”.

“Esta victoria no es del Ministerio Público, quien ganó aquí fue el pueblo, porque nosotros nos debemos y representamos al pueblo. La realidad del caso es que muchas veces las controversias en los tribunales se determinan en el Tribunal de Primera Instancia. Hay otras, como este caso, que tienen que ir a un tribunal, porque la controversia, o una de las partes no está satisfecho o hay unos planteamientos interesantes en derecho que no se han resuelto o la interpretación del juzgador pudiera ser una distinta en cuanto a su discresión, pero este fue el caso”, expresó Valentín Córdova.

Este considera que la decisión del Tribunal Supremo es el resultado de un trabajo en equipo labrado en todas sus etapas con la misma intensidad y los argumentos en derecho prevalecieron.

“Nos dieron la razón hasta el último planteamiento que teníamos: que esa sentencia no era conforme a derecho, así que estamos muy satisfechos en cuanto al trabajo realizado”, subrayó Valentín Córdova.

Mientras, el fiscal Jesús Torres González resaltó la valentía de los testigos, fundamentales para que el caso se probara más allá de toda duda.

“A todas esas personas que brindaron su testimonio, el caso no se hubiera podido probar sin ellos. A los que estuvieron de rescate, los enfermeros que estuvieron en el caso, los agentes que hicieron su trabajo, como dijo mi compañero: esto ha sido una victoria que se logró trabajando en equipo y la realidad es que, si no hubiéramos tenido a esos testigos, no hubiéramos podido probar el caso más allá de duda razonable”, exclamó Torres González, quien también resaltó la labor de la técnica de víctimas y testigos, Claribel Valcárcel.

Los hechos ocurrieron mientras Santos Delanda, de 20 años y hermano del exponente urbano Arcángel, conducía un Can-Am por el puente Teodoro Moscoso y Nevárez Torres, que transitaba en una guagua Hyundai Tucson, invadió su carril y provocó un accidente fatal, mientras se encontraba en estado de embriaguez.

La conductora fue declarada culpable el 12 de septiembre de 2024, por violaciones de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, manejar un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes y negligencia temeraria, en un accidente de tránsito.

El 30 de enero de 2025, la jueza Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de San Juan, sentenció a 15 años de restricción domiciliaria con grillete electrónico a Nevárez Torres, vecina de Toa Alta, al culminar una vista de impugnación del informe presentencia.

También debía restituir $10,000 al sobreviviente y someterse a un tratamiento por uso y abuso de alcohol. Su cumplimiento se conocerá durante la vista de resentencia.

“En el día de hoy, recibimos con gran satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de denegar la segunda solicitud de reconsideración que presentó la Sra. Mayra Nevárez Torres el pasado mes de septiembre. A raíz de esta decisión, la señora Nevárez Torres deberá cumplir quince años de prisión por causarle la muerte a Justin Santos Delanda y por causarle grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía”, manifestó González Torres, por escrito.

La funcionaria observó que se hizo justicia a Justin y a su familia.

“La determinación del Tribunal Supremo también confirma la posición del Ministerio Público y la aplicación rigurosa de la ley conforme al debido proceso. Hoy se le hace justicia a Justin y a su familia, y se reconoce la labor seria, responsable y profesional de nuestros fiscales Edmanuel Santiago, Luis D. Valentín Córdova y Jesús M. Torres González, así como del procurador general Omar Andino Figueroa”, expresó Gómez Torres.

Añadió que, este dictamen reafirma la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de proteger la vida, garantizar justicia a las víctimas del crimen y combatir con firmeza la conducción bajo los efectos del alcohol.

“El mensaje es inequívoco: toda acción tiene consecuencias y la seguridad pública no es negociable”, subrayó.