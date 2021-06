El ciudadano que socorrió a la conductora fallecida esta mañana en el expreso Ramón Baldorioty de Castro habló ante las cámaras televisivas lo que sucedió a la altura del aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina.

Según datos de la Policía de Puerto Rico, el accidente involucró a tres vehículos en dirección de San Juan hacia Carolina. La mujer había chocado inicialmente con una barrera de metal, cuando un segundo conductor se detuvo a socorrerla. En ese momento, un tercer auto impactó a la fémina, lo que provocó que saliera expulsada.

El samaritano, un expolicía municipal de Ponce, dijo que transitaba por la vía luego de un turno de 12 horas. Aseguró que en su labor como agente municipal nunca se topó con un suceso similar a este.

“Estaba trabajando un turno de 12 horas... nunca acostumbro a pasar por aquí”, dijo con la voz entrecortada a Telenoticias.

“Cuando me encuentro la muchacha ahí golpeada, me paro para socorrerla. Cuando voy a socorrerla, que me estaciono detrás del carro de ella, siento el impacto del otro carro, arranco a correr, y cuando busco a la muchacha que la había visto sentada, cuando miro está tendida en el pavimento”, contó.

El hombre agregó que el conductor que chocó contra la mujer dijo que no vio el auto. También mencionó que estaba oscuro y lloviendo.

“Es bien impactante”, expresó visiblemente afectado.

La identidad de la fallecida no ha sido divulgada hasta el momento. El accidente se reportó eso de las 5:25 a.m. Un tramo de la vía tuvo que ser cerrado al tránsito mientras las autoridades trabajaban la escena.