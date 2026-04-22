Un conductor murió y el pasajero resultó herido, ambos estudiantes de la escuela vocacional de mecánica de aviación, en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este miércoles en el kilómetro 52.0 de la carretera PR-3, en Ceiba.

Según datos preliminares, la llamada de alerta se recibió a las 7:03 a.m. de hoy, miércoles, cuando un conductor impactó con la parte delantera izquierda un poste de hormigón a orillas de la carretera.

El director del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno Santiago, explicó que el automóvil marca Hyundai Elantra, color blanco y del año 2014, en el que transitaban dos estudiantes de la escuela de aviación, perdió el control del volante tras acelerar para rebasar varios vehículos en una carretera de solo dos carriles.

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El velocímetro quedó marcando las 80 mph, detalló Zeno Santiago.

Tras el fuerte impacto debido a la velocidad a la que iba, se incendió en la parte frontal del vehículo. El conductor quedó pillado, pero no resultó calcinado.

El herido fue trasladado por paramédicos a un hospital en condición estable.

La edad de los jóvenes, que no han sido identificados, es de 19 años.

La carretera estará cerrada mientras concluye la investigación.

Si transita de Fajardo a Ceiba se debe desviar por la carretera PR-982 y si va en sentido contrario tiene que utilizar la salida hacia la autopista.