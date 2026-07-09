La Fiscalía de Arecibo evalúa la radicación de cargos a Juan Carlos Marrero López, de 46 años, por el delito de maltrato de animales, tras presuntamente matar a golpes a la mascota de su vecino.

En la tarde de ayer, miércoles, se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona en actitud de agresividad en la carretera PR-140 del barrio Ceboruco, en Barceloneta.

Cuando llegó a investigar el agente Rafael Luciano Ruiz, del cuartel de Barceloneta, entrevistó a Isaías Concepción Torres, quien indicó que su vecino, Marrero López, entró al patio de su residencia con un palo de madera y agredió a su perra hasta causarle la muerte.

PUBLICIDAD

Acto seguido, se fue para su residencia donde se atrincheró en su interior. El agente Luciano Ruiz y el sargento Wilfredo Pagán Vargas, intentaron persuadirlo para que se entregara, pero las gestiones fueron infructuosas.

Por medio de Centro de Mando de Arecibo, se solicitó la movilización del Equipo de Intervención en Crisis y de los tenientes Joel García y Thayra Negrón y el agente Joel Vidot coordinador de la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales.

Tras un período de negociación se diligenció una orden de allanamiento con orden de arresto, expedida por la jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, donde lograron ponerlo bajo su cutodia.

Marrero López, posee expediente criminal por maltrato a personas de edad avanzada en el año 2018. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.