¿Recibió alguna llamada internacional con un código de área desconocido?

Entérese en las pasadas semanas volvió a cobrar a auge una modalidad de fraude instantáneo mediante la cual su teléfono celular suena una vez y nadie contesta con el presunto fin de cargarle el costo de llamadas internacionales si la devuelve, según lo confirmó el director de la División de Crímenes Cibernéticos, Luis Maldonado.

Este tipo de esquema se detectó también en la isla durante los meses de mayo a junio del 2020.

“Esas llamadas de diferentes partes del mundo, el esquema es el siguiente: te llaman y suena una sola vez. Muchas veces la gente no le da break de contestar, mucha gente la ve y la enganchan y no la contestan...lo que han hecho en otras jurisdicciones lo que hacen es que le cargan una llamada internacional a las personas cuando llaman para atrás, lo que le llaman el “One Ring Call”, detalló Maldonado.

PUBLICIDAD

En estos casos no es probable que si una persona responde la llamada se le puedan robar sus datos personales de su teléfono celular, pero recordó que si interactúa con el sistema automatizado donde le dan opciones para marcar números con el fin de obtener información y ofrece su información personal podría ser víctima de estos piratas cibernéticos.

En las pasadas semanas volvió a cobrar a auge una modalidad de fraude instantáneo mediante la cual su teléfono celular suena una vez y nadie contesta con el presunto fin de cargarle el costo de llamadas internacionales ( Suministrada )

En Puerto Rico no se conocen casos de ciudadanos a los que le han facturado por estas llamadas ya que las compañías están alertas para evitar estos fraudes, pero en caso de que le hagan este tipo de cobro puede querellarse ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a su proveedor del servicio.

Maldonado recomendó a las personas que reciben el servicio a través de la red de la compañía AT&T que bajen la aplicación “Call Protect” y en el caso de los clientes de T-Mobile y Sprint pueden utilizar el “Scam Shield” para que se les bloquee automáticamente.

“Lo que estamos recomendando a las personas que descarguen esas aplicaciones y obviamente ellos también dan unos servicios más avanzados por los que cobra por eso, en ese sentido la persona decide”, subrayó.

Estos delincuentes también enmascaran los números para que aparezca que la llamada proviene de un lugar conocido, de alguna clínica, laboratorio o de un hospital, entre otros, para obligar a la persona a que devuelva la llamada cuando en realidad se trata de una llamada internacional que podría culminar con el robo de su identidad.

La estrategia se usa para evitar ser detectado por las autoridades federales, sostuvo Maldonado.

PUBLICIDAD

“Pudiera darse el caso que la llamada te sale de Liberia o te sale de África de cualquier parte del extranjero o a lo mejor están en Estados Unidos, están en Puerto Rico o en Suramérica o en cualquier parte del mundo. El problema es que hay ‘scammers’ que utilizan esas programaciones de manera maliciosa para que no los puedan rastrear y si es sofisticado el sistema que están usando va a ser bien difícil poder identificar de donde se origina la llamada”, detalló.

Maldonado insistió en que si recibe una llamada desconocida no la responda y si su teléfono celular está programado para responder automáticamente cuando está manejando no interactúe con esa llamada y cuelgue.

“Lo importante de todo que las personas tengan el conocimiento, que el ciudadano esté prevenido, que no conteste estas llamadas, que no interactúe con estas llamadas para evitar ser víctima de algún fraude o de robo de identidad”.

Si recibe llamadas no deseadas de telemercadeo tiene la opción de comunicarse con la Comisión Federal de Comercio una agencia federal que tiene un sitio en su página de internet llamado “National do not Call Registry” para prevenir que estas prácticas no deseadas que afecten a los consumidores.

Mediante el registro se intenta obligar a las compañías a que no compartan la información personal de sus clientes con sus asociados porque podrían filtrarse a personas dedicadas a cometer fraude.

El teléfono de la División de Crímenes Cibernéticos en San Juan es el (787) 793-1234 extensiones 2487 y 2488; en Ponce el (787) 284-4040 extensiones 1710 y 1711 y en Mayagüez (787) 833-8275.