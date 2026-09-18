El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, está justo a un año de salir de prisión, tras haber resultado culpable en un juicio por jurado por haber aceptado sobornos del empresario Oscar Santamaría.

Su expediente en el Negociado Federal de Prisiones precisa que él, también exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), tiene programado cumplir su condena el 15 de septiembre de 2027.

Fue el 26 de marzo de 2024 que Pérez Otero ingresó a prisión, tras haber sido sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel.

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Es conocido que, en el sistema federal, los convictos reciben bonificaciones que reducen la sentencia. Ante este panorama, el exalcalde sólo cumpliría tres años y seis meses en prisión.

La condena la ha cumplido ingresado en la cárcel Montgomery FPC, que es un campamento de mínima seguridad, localizada en una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Montgomery, Alabama.

Una de las fotos publicadas en una moción de la fiscalía federal en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, en la que se le ve recibiendo una paca de dinero. (Captura) ( Captura )

La jueza federal Aida Delgado Colón sentenció a Pérez Otero el 12 de febrero de 2024 a cumplir 63 meses de prisión o lo que representa cinco años y tres meses bajo confinamiento. La sentencia se dio a casi un año de que un jurado lo encontrara culpable de conspiración, soborno y extorsión por recibir pagos de empresario Santamaría a cambio de concederle contratos a sus empresas en el municipio de Guaynabo.

Pérez Otero intentó apelar su condena y sentencia en el Primer Circuito en Boston, pero no prosperó.

El caso del exalcalde está vinculado a uno de los escándalos de corrupción más grandes de la política boricua.

Además de Santamaría y el exalcalde de Guaynabo, resultaron convictos por participar del esquema de soborno los exalcaldes de Cataño, Félix “El Cano” Delgado; de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz; de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; de Humacao, Reinaldo Vargas, así como de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués y Javier García Pérez.

También cayeron los empresarios Mario Villegas, Raymond Rodríguez y José Bou, así como varios funcionarios municipales.

El esquema detallado por la Fiscalía federal expone que los empresarios pagaron sobornos a los alcaldes a cambio de contratos para sus empresas o mantener los mismos.