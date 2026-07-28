El exalcalde de Loíza Eddie Manso Fuentes, acudió a su cuenta en Facebook para agradecer el apoyo que recibió anoche tras ser detenido en medio de una intervención por presuntamente manejar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes.

“Mis palabras van cargadas de gratitud con Dios porque en medio de los difíciles procesos, siempre me sostiene!! Además, gracias a todas las personas y familia que con sus gestos, llamadas y mensajes, me respaldaron anoche”, leen partes de sus declaraciones, enlas que también agradece la compañía de su sobrina junto a otras personas.

A su vez, indicó que se encuentra bien tras su “debacle” y les envió benficiones a los que le ayudaron. Sin embargo, no aludió directamente a los sucesos.

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Los hechos se reportaron a las 8:35 p.m. de ayer, lunes, en la carretera PR-187, frente a los apartamentos Aquatika, en Carolina.

De acuerdo con la querella Manso Fuentes de 64 años, transitaba por el lugar cuando impactó con el espejo retrovisor derecho el chaleco antibalas de una sargento de la Policía que prestaba vigilancia en las fiestas patronales Santiago Apóstol.

Al ser intervenido por los agentes notaron expelía un fuerte olor a alcohol, siendo detenido y llevado al cuartel, donde se le realizó la prueba de aliento arrojando 0.198% en su organismo.

Manso fuentes tendrá que comparecer el 23 de septiembre al Tribunal de Carolina para la radicación de los cargos correspondientes.