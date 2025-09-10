El exbaloncelista Orlando “Guayacán” Santiago fue sentenciado este miércoles por la jueza federal María Antongiorgi Jordán, del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, a tres años de probatoria por desviar y vender medicamentos controlados sin receta.

La pena le fue impuesta al deportistas, quien llegó a representar a Puerto Rico en eventos internacionales y quien jugó en los Cangrejeros de Santurce, luego de que el pasado 5 de junio se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal.

Además, deberá cumplir con 300 horas de trabajo comunitario.

Previo a la sentencia, el abogado de Santiago, José Guillermo Pérez Ortiz, reveló que el exbaloncelista fue diagnosticado en febrero pasado de cáncer y se encuentra en “remisión”.

“Sí tengo cáncer y tengo que continuar con los estudios y los seguimientos”, le dijo Santiago a la jueza.

La sentencia que se había recomendado en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por la Fiscalía federal, tras aceptar haber introducido y entregado en el comercio interestatal medicamentos mal etiquetados e intentado defraudar y engañar al tener disponible para la venta estos medicamentos, era de 12 a 18 meses en prisión.

Antes de escuchar la pena a cumplir, Santiago pidió perdón ante una sala judicial llena, que incluía a sus familiares y su esposa Mónica.

Afirmó que “quiero aprovechar este momento para pedir perdón a todos los que le he causado daño por mis acciones. Obviamente, mi esposa, mis padres, mis hijos, que son los que han sufrido desde el comienzo este caso. Estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Sé que fallé. Estar aquí ante ustedes admitiendo lo que hice mal me da mucha paz”.

“Sólo pido una oportunidad para estar con mi familia y empezar desde cero y recuperar mi vida. Le prometo que de ahora en adelante seguiré las leyes en 100% y que de ahora en adelante seguiré camino derecho como todo un hombre y que jamás y nunca le volveré a fallar a este tribunal o a nadie”, añadió.

Fue el pasado 25 de septiembre que agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal (HHS-OIG, en inglés), así como la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) realizaron un operativo por un esquema de fraude mediante el cual se conspiró con propietarios y trabajadores de farmacias en Puerto Rico para desviar y vender medicamentos sin receta. Bajo esta conspiración, los imputados generaron sobre $13 millones en ingresos, según el alegato de la Fiscalía federal.

Según reveló el fiscal federal Wallace Bustelo, desde abril de 2018 hasta el momento de su arresto el pasado año, Santiago compró y vendió medicamentos de manera ilegal y sin contar licencia del estado para manejar estos fármacos por un monto de $956,000.

Entre los medicamentos que fueron desviados y vendidos de manera ilegal figuraron Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexamfetamine, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonide, Bumetanide, Byrdureon Pen, Cialis, Chloramphenicol, Collagenase Santyl, Combigan, y Ozempic, entre otros.

Durante el operativo, trascendió el nombre de Santiago, debido a su prominencia en el deporte. Pero, entre los acusados figuraron dueños de farmacias y otros vendedores de medicamentos sin recetas. El grupo acusado se ha declarado culpable, sin embargo son pocos los que han cumplido prisión. La mayoría ha sido sentenciado a tres años en probatoria.

Otros imputados que han sido sentenciados a prisión son Javier E. Ortiz Rivera con dos meses de cárcel; Gerardo A. Romero Marcano con ocho meses, así como Eric J. Collazo Rivera y Ángel L. Santiago Cruz con 15 meses cada uno.