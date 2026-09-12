ALEXANDRIA, Virginia. Un antiguo funcionario de la CIA, en cuya vivienda se encontraron lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares, ha llegado a un acuerdo provisional de declaración de culpabilidad tras ser acusado de robo por haber inflado fraudulentamente su salario, según los expedientes judiciales.

Un juez federal amplió el viernes el plazo para presentar formalmente la acusación contra el acusado David J. Rush hasta el 8 de octubre, lo que da tiempo a los fiscales federales y a su abogado para ultimar el acuerdo de declaración de culpabilidad y evitar un juicio público que, según las partes, podría implicar un importante litigio en torno a material clasificado.

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En un escrito judicial presentado conjuntamente el jueves por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia y el abogado de Rush no se detallaban los pormenores del acuerdo provisional de declaración de culpabilidad. La Fiscalía Federal se negó a hacer declaraciones el sábado, y el abogado de Rush no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En mayo, Rush fue acusado de malversación de fondos públicos. Se le acusó de haber declarado de forma fraudulenta 744 horas de permiso militar en sus registros de asistencia tras haber sido dado de baja con honores de la Marina en 2015, y de haber inflado su salario al afirmar falsamente que poseía títulos de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y del Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York, según la declaración jurada de un agente del FBI presentada ante el tribunal.

Ese mismo documento reveló también que los investigadores registraron el domicilio de Rush y se incautaron de unos 300 lingotes de oro por un valor superior a los 40 millones de dólares, además de unos 2 millones de dólares en efectivo y unos 35 relojes de lujo.

Según la declaración jurada del FBI, Rush había obtenido los lingotes de oro del Gobierno de Estados Unidos para “gastos relacionados con el trabajo”. La abogada de Rush ha afirmado que el cargo que se le imputa no tiene nada que ver con los lingotes de oro, a los que se ha referido como “una noticia sensacionalista”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.