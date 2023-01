El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, José J. Taboada De Jesús, afirmó hoy que el gobierno debe atender con prioridad los reclamos de la población de la tercera edad y particularmente de muchos uniformados que enfrentan la indigencia cuando se retiran con una pensión reducida.

Sus expresiones están enmarcadas en los actos de celebración del 40 aniversario de la primera Égida del Policía construida en el expreso Manuel Rivera Morales, en Trujillo Alto y operada por el gremio, que mantiene otros tres programas en Maunabo, Ponce y Guaynabo, ofreciendo todos los servicios a unos 500 adultos mayores.

“Este es un proyecto prácticamente modelo que ha venido rindiendo frutos y sirviéndole a una población de envejecientes y escasos recursos económicos por tantos años y yo creo que esto es una población que no se puede desamparar, que hay que darle atención, reconocimiento y en Puerto Rico muchos de estos envejecientes viven en un nivel de pobreza prácticamente extremo y nosotros lo que estamos haciendo es dándole una calidad de vida lo más loable y lo mejor posible de manera que se sientan cómodos y puedan vivir sus últimos años en armonía y sosiego”, sostuvo Taboada De Jesús, quien ostentó el rango de teniente cuando laboró para la Policía de Puerto Rico.

A su vez, explicó que como operan con fondos federales tienen como requisito separar un porcentaje para la población general y no solo ocupar las facilidades con policías retirados, así que además se enfocan en ayudar a sus familiares y allegados.

Insistió en que el gobierno debe buscar la manera de restituir a un 75% del salario de los policías la pensión una vez se cumplan con los años de servicio y que puedan retirarse a una edad promedio que les permita tener una vida digna, y de 65% los que no completen el ciclo, ya que ha visto de primera mano su sufrimiento.

“Tenemos que seguir trabajando hasta que eso se vuelva a restituir, esta clase no se puede olvidar, no se puede dejar sola y el gobierno o los gobiernos tienen que ver esto como una prioridad y a veces yo veo que en Puerto Rico las prioridades están invertidas, la ayuda a los niños, a los envejecientes y a los incapacitados, eso tiene que ser prioridad siempre y en ocasiones los gobiernos se desvían. La educación, la seguridad, son áreas específicas que uno tiene que empujar para que se conviertan en prioridad porque eso depende la calidad de vida de los pueblos”, manifestó Taboada De Jesús.

Estos programas también reciben fondos estatales y a pesar de que últimamente el dinero asignado está llegando a tiempo, anteriormente han confrontado dificultades para cubrir las necesidades, como el pago de nómina.

“El llamado más importante es que el gobierno no ponga tanto escollo y les dedique el tiempo necesario a estos proyectos y sea eficiente cuando tienen que atender los reclamos de estos proyectos porque estos proyectos se dividen en dos categorías, con fondos federales y fondos estatales. Con los fondos estatales recibimos muchas dificultades y muchas necesidades para estar al día con ellos y si no tenemos el dinero disponible no podemos darle el servicio que necesitan”,aseveró.

Taboada De Jesús, quien también es presidente de la Junta de Directores de la Égida de la Policía, Inc., subrayó que siente una alegría y una gran satisfacción de dirigir estos esfuerzos para ayudar a sus compañeros y familiares, transcurridos 40 años de establecida la primera égida.

La Banda de la Policía asistió a la celebración.