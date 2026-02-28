El líder juvenil del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, hizo una declaración de no culpable en el inicio del proceso judicial en su contra por explotación sexual de menores.

La afirmación la hizo durante la vista inicial, realizada ayer, viernes, ante el magistrado Héctor L. Ramos Vega, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey.

Según la minuta publicada en el expediente de Cedeño Gómez, “el acusado fue declarado competente para comprender el procedimiento. Renunció a la lectura del escrito de acusación y se declaró no culpable de todos los cargos allí contenidos”.

La postura la fijó, pese a la que la declaración que hizo la agente federal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nicole Osterman, para presentar el caso criminal en contra del joven se alude que este admitió los hechos durante su arresto.

Cedeño Gómez permanece encarcelado desde el pasado 12 de febrero, cuando fue arrestado por agentes del HSI en Bayamón.

La magistrada federal Giselle López Soler le negó la semana pasada el derecho a fianza al joven de 22 años, quien ocupaba el cargo de coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ de la Juventud del MVC, ya que se le imputa de un delito en que la víctima es menor de edad.

A joven se le imputan cargos de coacción y seducción de un menor o intento, recepción de material pornográfico infantil y posesión de material pornográfico infantil.

El joven fue investigado y arrestado por agentes del HSI, tras denuncias recibidas en su contra.

Según la “queja” publicada en el expediente criminal, Cedeño Gómez contactó a un menor de siete años a través de la aplicación de Tik Tok, le preguntó si podían ser amigos, le indicaba que era “cute” y que quería recibir fotos de parte del menor sin camisa.

Además, se alega que el joven le cuestionó al menor si sabía qué era la comunidad homosexual y que el niño también podía pertenecer a la misma.

“Sólo soy un niño”, se expone que le contestó el menor.

La información fue entregada al HSI por los padres del menor el 7 de enero pasado, lo que desató una investigación en la que un agente se hizo pasar por el menor para continuar la conversación. Se alude que el joven del MVC envió fotografías y pidió comenzar a dialogar a través de Whatsapp. El documento judicial alega que las conversaciones privadas se tornaron más sexuales.

“Quiero que veas mi pene, pero no te puedo llamar, por tus padres”, se alega que decía uno de los mensajes. También envió vídeos simulando sexo oral y presuntamente le indicó que eso le haría cuando se encuentren.

En las conversaciones que mantuvo Cedeño Gómez con el agente encubierto se pautó un encuentro, en el que el menor tendría que huir de la escuela.

Se informó que el día en que Cedeño Gómez fue intervenido por agentes federales, el pasado 12 de febrero, este “admitió que: Ha estado chateando con un menor de aproximadamente ocho años durante aproximadamente un mes y que sus conversaciones fueron sexualmente explícitas. Hablaron de tocarse y tener relaciones sexuales; coordinó un encuentro en persona con el menor con la intención de tener relaciones sexuales dentro de su vehículo, (y que) Cedeño Gómez tiene imágenes de pornografía infantil en su dispositivo celular y participa en un chat donde se comparte pornografía infantil”.

Tras este arresto, el MVC suspendió sumariamente a Cedeño Gómez de sus cargos en la colectividad. Además, fue expulsado del Internado Legislativo Jorge Ramos Comas.

De inmediato, no se ha fijado la fecha de la próxima vista contra Cedeño Gómez.

Se informó que el caso fue referido a la jueza federal Gina Méndez Miró.