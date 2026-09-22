A punto de cumplirse 11 años de que la Fiscalía federal emprendiera un caso de corrupción contra el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, ayer, lunes, inició el último juicio que quedaba pendiente y que podría dar paso a que finalmente sea sentenciado.

El proceso judicial, que se realizará ante un jurado, es contra la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne M. Falcón Nieves.

La mujer ya enfrentó un juicio del que resultó culpable y en el 2020 fue sentenciada a ocho años en prisión.

Tras una apelación exitosa ante el Primer Circuito en Boston, la condena quedó anulada en el 2023. Un segundo juicio en su contra se inició para demostrar si participó en una conspiración y fraude electrónico entre el 2012 al 2015.

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Ahora que se encamina este nuevo juicio, Hernández Pérez figurará como testigo en su contra. Su participación en el proceso judicial es parte del acuerdo de culpabilidad que alcanzó en febrero de 2016 con la Fiscalía federal y la razón por la que continúa sin ser sentenciado.

El abogado de Hernández Pérez, el exfiscal federal Osvaldo Carlo, no supo precisar cuándo se conocerá la sentencia.

“Hasta el presente, no me han abordado con ese tema. En ocasiones la fiscalía (federal) no pide señalamiento de sentencia hasta que terminen todos los procesos, incluyendo los apelativos”, expuso a Primera Hora.

El acuerdo alcanzado por Hernández Pérez recomendaba en su contra una pena de entre 70 a 87 meses de cárcel. Pero, desde que pactó con las autoridades federales se encuentra en libertad.

La acusación contra el exrecaudador y los otros implicados en el caso de corrupción, reportada en diciembre del 2015, fue por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes. Los hechos imputados ocurrieron entre 2013 al 2015, bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla.

Entre los acusados figuraron Sally López Martínez, extitular de la ADL; la hermana de Falcón Nieves, Marielis, y Glenn Rivera Pizarro, exayudante del exadministrador de la Cámara de Representantes para aquel momento, y Xavier González Calderón.