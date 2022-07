“Me sorprendió”.

Esta fue la presunta reacción del exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, cuando el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Humberto Questell Alvarado, aparentemente le pidió resolver una querella en su contra por construir en la zona marítimo terrestre del barrio Playa en Santa Isabel.

Las declaraciones surgieron esta mañana durante la vista preliminar contra Questell Alvarado celebrada en la sala 402 del Tribunal de Ponce, ante el juez Rubén Serrano Santiago, por los dos cargos de aprovechamiento ilícito e influencia indebida que enfrenta el exalcalde desde el 10 de junio, cuando se le encontró causa para su arresto.

A un coro de objeciones férreas de los abogados de defensa, Machargo Maldonado confirmó las denuncias presentadas por los fiscales especiales independientes (FEI) Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, relatando que, en el 2020, se reunió con Questell Alvarado y este le solicitó que interviniera a su favor ante la querella impuesta por el DRNA contra él y su empresa Aquamak Inc..

Según testificó, Machargo Maldonado viajó “fuera de horas laborables” a Santa Isabel por invitación del ingeniero Jorge Dávila para atender una actividad política a favor de la campaña primarista de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Machargo Maldonado insinuó que la conversación de las querellas contra Questell Alvarado comenzó con Dávila mientras viajaban al municipio costero, explicación que fue interrumpida y objetada enfáticamente de parte de los abogados del exalcalde.

Pese a que se supone que se dirigieran a la actividad política, el grupo se reunió en “un gazebo” en el barrio Playa donde se encontraron con Questell Alvarado, “Quique” Meléndez y dos personas que Machargo Maldonado no reconoció.

Fue ahí que Questell Alvarado “súbitamente” le “pidió que se llegara a una estipulación de una querella que había presentado el Departamento de Recursos Naturales en contra de él”.

“Sin avisarme primero ni nada, el alcalde Questell me trajo a la atención (la estipulación a la querella)”, alegó Machargo Maldonado a preguntas del fiscal especial independiente (FEI), Manuel Núñez Corrada.

“Me sorprendió, porque no se supone que me hable de (eso). Me sorprendió, me chocó un poco. Me empezó a hablar del caso y escuché lo que tenía que decir”, agregó.

Además de prestarle el oído, Machargo Maldonado también dijo que recibió de Questell Alvarado “una serie de documentos de evidencia” del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y del FEI que estaban relacionados con la querella 16-097-ZMT, que apunta a que, entre 2015 y 2016, Questell Alvarado y Aquamak, Inc. “construyeron, reconstruyeron, y/o repararon la plataforma, gazebo, muelles, rampa y verja que ubican dentro de la zona marítimo terrestre, al igual que se cortó y removió mangle, y se depositó relleno” para construir áreas recreativas en la costa.

“Lo escuché y me entregó una serie de documentos de evidencia de unos documentos del CRIM y del FEI sobre la querella, sobre los hechos de la querella”, dijo Machargo Maldonado.

“No los pude analizar, porque eran voluminosos. Yo lo escuché y obviamente eso lo tienen que pasar por los procesos internos del departamento”, reiteró.

Aunque Machargo Maldonado dijo viajar a Santa Isabel para atender la actividad política, comentó que, después de su conversación con Questell Alvarado, desistió en atender. No explicó las razones por no comparecer en la actividad política.

Además de Machargo Maldonado, también testificó en la vista la abogada principal del DRNA, Mildred Sotomayor, quien explicó los detalles de la querella 16-097-ZMT.

De ser encontrado culpable, el exalcalde se expone a una pena de cuatro años de cárcel sin derecho a probatoria por el delito contra la Ley de Ética Gubernamental, así como una pena de tres años de prisión por influencia indebida.

Questell Alvarado, afiliado al Partido Nuevo Progresista, estuvo acompañado de su hija, Arlene Questell, durante la vista.

Debido a un compromiso a las 11:00 a.m. de uno de los abogados de defensa, Francisco Rodríguez Sánchez, la vista fue recesada hasta las 2:00 p.m. Además de Rodríguez Sánchez, la defensa también está a cargo del licenciado Pablo Colón.