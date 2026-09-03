Las autoridades de República Dominicana extraditaron a Puerto Rico a Fidel Antonio Knight-Cerda, quien enfrenta cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero, informó este jueves el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó.

Según la acusación federal, el 17 de marzo de 2021, Knight-Cerda y otro conspirador ordenaron la entrega de unos $400,000 en efectivo, producto del narcotráfico, a una persona en San Juan que convirtió el dinero en criptomonedas. El 24 de marzo de 2021, habrían ordenado otra entrega, esta vez de aproximadamente $2 millones, que también fueron convertidos en criptomonedas.

Knight-Cerda fue arrestado en República Dominicana el 8 de julio de 2026 y extraditado a San Juan el 2 de septiembre, como parte de una iniciativa del Homeland Security Task Force (HSTF) Región 22, que opera en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

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La acusación formal sustitutiva presentada en 2023 le imputa conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según el documento, Knight-Cerda habría conspirado desde al menos febrero de 2022 para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de que sería importada a Estados Unidos.

“Esta extradición es otro paso importante hacia la eliminación total de los carteles internacionales de drogas y demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y nuestros socios de las agencias del orden público, así como la cooperación de las autoridades dominicanas, para trabajar juntos y llevar ante la justicia a los narcotraficantes internacionales”, dijo Ramírez-Carbó.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal auxiliar Antonio L. Pérez-Alonso, bajo la supervisión de la jefa María L. Montañez-Concepción, de la Sección de Crimen Organizado Transnacional.