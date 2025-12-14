Un hombre falleció en la mañana del domingo luego de recibir varios impactos de bala en Vega Baja, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Inicialmente, el caso había sido investigado por agentes como uno de agresión grave, reportado a las 8:32 de la mañana de hoy, en la carretera 160, kilómetro 1.8, barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

La información preliminar apunta a que mientras agentes de la uniformada se encontraban realizando una roda preventiva observaron un vehículo marca Mitsubishi, modelo Mirage, color gris, del año 2014, accidentado en el mencionado lugar.

En el interior se encontraba un hombre, que luego fue identificado como José N. Rosado González de 42 años, residente en Vega Alta, con heridas de bala.

A la escena llegó personal de Emergencias Médica Municipal y le brindaron los primeros auxilios. Luego fue transportado a una institución hospitalaria y fue atendido por el doctor de turno. Horas más tarde falleció en el hospital.

El agente Arnaldo Rodríguez, adscrito al distrito policiaco de Vega Baja, investigó y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminal (CIC) de Vega Baja.