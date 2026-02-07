Un motociclista de 42 años murió en la madrugada de este sábado, mientras conducía por la carretera PR‑3, kilómetro 83.2, del barrio Cataño de Humacao, informó la Policía.

Según el informe de novedades, “Eliezer Oquendo Vizcaya, de 42 años y residente de Yabucoa, conducía una motora Suzuki Hayabusa, GSX1300R, color gris, año 2006, por la mencionada vía, lo hacía a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del manubrio. Esto provocó que perdiera el control, saliéndose de la vía hacia el lado derecho, área verde, donde cayó al suelo, resultando con heridas de gravedad”.

El perjudicado fue atendido por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales de Humacao en el lugar y transportado a un hospital del área, donde falleció mientras recibía asistencia médica. El doctor William Vega certificó la muerte.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó del accidente a las autoridades.

El agente Rafael Cabrera Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, y el fiscal Israel Umpierre estuvieron a cargo de la investigación.