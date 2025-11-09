La mujer que sufrió quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo a causa de una explosión registrada en su apartamento durante la madrugada del sábado en la Primera Sección de Levittown, Toa Baja, falleció este domingo, según confirmó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Enid Nicole Montalvo Martínez, de 36 años, quien fue hallada con graves quemaduras luego de que se reportara una llamada de emergencia al Sistema 9-1-1 alertando sobre una explosión en la estructura 1627 de Paseo Dorado alrededor de las 2:00 a.m.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades investigan si un escape de gas proveniente de varias hornillas, combinado con un incienso encendido dentro del apartamento, provocó la explosión que dejó a la mujer gravemente herida.

Montalvo fue trasladada de inmediato al Centro Médico de Río Piedras, donde fue atendida por personal médico, pero falleció en horas de la madrugada del domingo a consecuencia de las lesiones sufridas.

A la escena acudieron bomberos estatales, paramédicos de una compañía privada, y agentes de las divisiones de Explosivos y del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. Los Fire Marshalls se encuentran a cargo de determinar las causas exactas del incidente.

Las autoridades continúan con la investigación.