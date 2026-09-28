Un hombre de 88 años falleció al ser atropellado esta mañan mientras cruzaba la carretera PR-115 fuera del área destinada para el cruce peatonal, frente al Shopping Center de Aguada, informó la Policía.

El peatón fue identificado como Héctor Vázquez Ramos, residente de Aguada. Según la información preliminar, caminaba por la vía cuando cruzó la carretera y fue impactado por un Toyota Yaris anaranjado, del año 2007, conducido por Ana M. Rosa Rivera, de 52 años y residente de Aguada.

Vázquez Ramos fue transportado por paramédicos a un hospital de la región, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que su condición era de cuidado. Posteriormente, la Policía informó su fallecimiento.

La conductora, identificada como Ana M. Rosa Rivera, de 52 años y residente de Aguada, también fue trasladada a un hospital luego de presentar una situación de salud en el lugar de los hechos.

La investigación está a cargo del agente Nolbin Lorenzo, bajo la supervisión del sargento Pedro Pellot Cordero, de la división especializada, junto a la fiscal Yashira Vale. La fiscal ordenó la realización de análisis de sangre y la ocupación del vehículo involucrado como parte de la pesquisa.