Un equipo de la División de Explosivos se movilizó esta tarde al segundo piso del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Isla Verde tras hallarse una presunta granada de humo en uno de los baños, la cual resultó ser inofensiva.

A la 1:19 p.m. se recibió una llamada de alerta del Precinto de la Policía en el aeropuerto, en la que notificaba que en un baño de hombres en el terminal B, frente a la mesa de servicio de la línea aérea Southwest, un empleado de mantenimiento encontró el artefacto y lo removió.

El policía que atendió la querella alertó al personal de la división especializada, quienes activaron el protocolo correspondiente como si se tratara de un artefacto explosivo, ya que tenía forma de una granada.

Al mismo se le tomaron radiografías para corroborar su composición y fue removido por el sargento Efraín Andreu.

Se impartieron instrucciones para continuar con las operaciones.