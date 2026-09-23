Un hombre denunció que fue presuntamente secuestrado por varios individuos que se identificaron como agentes federales y que, tras interceptarlo en San Lorenzo, lo llevaron hasta su residencia, donde se apropiaron de $90,000 en efectivo, prendas, monedas antiguas y dos armas de fuego.

Según la querella, los hechos ocurrieron esta mañana en el camino Cuatro Calles, en San Lorenzo. El perjudicado llegó hasta el cuartel de distrito del municipio y relató a la Policía que fue interceptado frente a un negocio por varios hombres que portaban armas de fuego y se identificaron como agentes federales.

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El hombre indicó que los individuos le colocaron restricciones en las manos y posteriormente lo abordaron en un vehículo para transportarlo hasta su residencia, ubicada en el mismo municipio. Una vez en la casa, los sujetos se apropiaron de $90,000 en efectivo, las prendas, las monedas antiguas y las dos armas de fuego.

De acuerdo con el informe, los individuos se marcharon del lugar sin causarle daños a la víctima.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Néstor Roldán, quien lo refirió a agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para continuar con la investigación.