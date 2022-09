La madre de Jacob Yared Osorio Figueroa, un joven de 21 años desaparecido en Bayamón desde la semana pasada, solicitó este miércoles la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero.

Osorio Figueroa fue visto por última vez en la casa de su abuela en la urbanización Braulio Dueño desde la madrugada del viernes, 2 de septiembre, destacó Jeannette Figueroa Aponte en una entrevista telefónica con Primera Hora.

“Ese requisitorio (del Negociado de la Policía) está mal, porque no se sabe de él desde ese día. Él se cayó de la motora el jueves por la mañana, y estuvo en casa de su abuela porque se cayó. Y jueves por la noche, él le dice a la abuela: ‘Mami, no me cierres el portón del balcón porque me vienen a traer algo’, y el portón estaba cerrado”, explicó Figueroa Aponte.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la madre de Osorio Figueroa indicó que, al siguiente día, cuando la abuela se levanta alrededor de la 1:30 a.m. del viernes, para ir al baño, se percata que su nieto no se encontraba en el hogar.

Por otra parte, Figueroa Aponte indicó a este medio que las autoridades solicitaron esta tarde a acudir al Instituto de Ciencias Forenses para realizar una prueba de ADN para constatar si el cuerpo calcinado con impactos de bala que hallaron dentro de un vehículo en Río Grande es el de su hijo.

“Me tomaron las muestras, y la señora que me hizo el procedimiento me dijo que esto se puede tardar de una a dos semanas para saber si es mi hijo porque aquí, en Puerto Rico, estamos escaso de personal”, expresó.

Por otro lado, la madre sostuvo que ha recibido hasta confidencias “de la calle”.

“Lo que dice mucha gente, lo que muchas amistades del ámbito de la calle especulan es que a mi hijo lo tienen secuestraron. Lo único que me interesa es que me entreguen a mi hijo. Si hay una deuda que pagar, pues se paga. Si hay algo que hacer, pues no sé. No sé por qué fue la razón por el que se lo llevaron, porque, te digo, mi hijo mide siete pies (de alto), es como un jugador de NBA, es enorme. Y tenlo por seguro que se lo llevaron entre cuatro a cinco personas para poderlo sacar por el lado de las rejas”, expresó.

PUBLICIDAD

El joven fue descrito de unas 200 libras, ojos color marrón, cabello castaño y “tamaño 14 o 15 de zapato”.

“Él jugaba baloncesto. Todos en casa son grandes, porque el hermano mide 6″3′, el otro mide 6″1′”, explicó.

Según el requisitorio especial del Negociado de la Policía, Osorio Figueroa tiene también un tatuaje que dice “Real G for Live”, pantallas en ambas orejas y una cicatriz en forma de herradura en la cabeza.

De tener información sobre el paradero de esta persona se puede comunicar al Negociado de la Policía a los teléfonos 787-343-2020, 787-793-1234, ext. 2463, 2464.

También, pueden contactar a familiares al 787-643-0534 (Vanessa Ocasio Osorio, prima) o al 787-327-1033 (madre del joven).