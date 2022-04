La familia del policía Waldemar Burgos Rodríguez baleado en la cabeza durante una persecución el 2 de abril en los predios del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, pidió hoy oraciones no solo para su recuperación sino por los tres jóvenes acusados por el tiroteo cuyas familias están sufriendo también por sus actos.

El teniente Ángel Baerga, portavoz de la familia, sostuvo que los parientes de Burgos Rodríguez no guardan rencor a los imputados ya que están enfocados en que continúe respondiendo de manera positiva a todos los tratamientos que recibe lo cual consideran que es un verdadero milagro frente a la magnitud del evento.

“Queremos pedir oración también para ellos y sus familiares, no hay ningún tipo de rencor ni nada que se parezca... son muchachos jóvenes, uno cuando joven comete sus errores y hay que ver, nadie sabe más allá de qué están pasando esos muchachos en su familia, no sabemos si vienen de un hogar disfuncional, no sabemos nada. Estamos enfocados en la mejoría de él y su familia. Esperemos que ellos también tengan un encuentro y puedan ser personas de bien en un futuro y hasta prediquen”, declaró Baerga.

El agente adscrito a la Unidad Motorizada de San Juan, responde a los estímulos y a los comandos que se le dan. “Él está bien es un milagro verlo así”, declaró el teniente, quien lo visita con frecuencia, aunque hoy decidió no acudir ante el incremento en los casos de contagios con el COVID-19 como medida preventiva para preservar su salud y la de sus familiares.

“Sigue respondiendo muy bien a los tratamientos, ya mismo entramos en la etapa de las terapias, pero sigue recuperándose satisfactoriamente, no te puedo decir nada negativo porque la verdad ha sido todo un milagro, todo ha sido positivo, hasta el momento, todos los estudios que le han hecho han sido positivos...Yo le hablo y él me aprieta la mano, tú le hablas y él te mira, hay reacción”, narró Baerga, quien le unen estrechos lazos con Burgos Rodríguez.

Baerga extendió una invitación para participar mañana jueves en una cadena de oración que se lleva a cabo en la Plazoleta que ubica frente a la Sala de Emergencias del Centro Médico en Río Piedras a partir de la 1:00 p.m. en la que participará el pastor Héctor Delgado, Julio Voltio y Alex Trujillo.

Esta no es la primera ocasión que sus seres queridos pasan por la agonía de verlo herido en el cumplimiento del deber, en el 2008 mientras se encontraba franco de servicio en Puerto Nuevo, intervino en un asalto y se enfrascó en un tiroteo con dos ladrones, resultando herido de bala.

Los tres sospechosos de su asesinato identificados como Miguel A. Forteza Ramos de 22 años, Víctor Santana Hernández de 29 años y Pedro V. Nieves Hernández de 23 años, fueron acusados y encarcelados.

Con el propósito de sufragar gastos en los que están incurriendo, los familiares solicitaron la ayuda económica de la ciudadanía a través de la aplicación de ATH Móvil al número (787) 374-8816.