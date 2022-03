María Matías, madre de Héctor “Macho” Camacho, podrá “tomarse un café” ahora que las autoridades de Puerto Rico tienen bajo custodia a cinco individuos imputados por la muerte violenta del excampeón mundial de boxeo.

Nueve años y tres meses esperó la familia Camacho para que la investigación los llevara hasta quienes fueron los responsables por los hechos que ocurrieron en noviembre de 2012 y provocaron el fallecimiento del expúgil y, además, de su amigo Adrián Mojica Moreno.

“Ya conseguí lo que quería, justicia”, dijo Matías al concluir una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia con algunos detalles de la vista que se llevó a cabo en la mañana del miércoles en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. “Ya hubo justicia para Macho Camacho, mi hijo de corazón”.

Los imputados Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García, Jesús Naranjo y Joshua Méndez Romero acudieron ante la juez Milagros Muñíz Mass para la vista de Regla Seis. Se les encontró causa para arresto por todos los cargos radicados por el Ministerio Público.

El total de presuntos implicados alcanza los siete. No obstante, Sebastián Méndez Romero fue asesinado en el 2013 durante un incidente en Santa Rosa Mall en Bayamón; Alberto Weir Rivera también murió en un suceso violento en el 2015.

Tengo el dolor porque eso no se me quitará, pero siento agradecimiento. Me consiguieron y me dieron la justicia - María Matías / madre de Macho Camacho

Matías estuvo en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón acompañada por Héctor “Machito” Camacho para conocer los rostros de los acusados, pero no entraron a la sala que presidió la juez Muñiz Mass.

“Estoy muy agradecida con todas estas personas por lo que han hecho por mi hijo. Hay justicia para mi hijo y puedo estar tranquila. Tengo el dolor porque eso no se me quitará, pero siento agradecimiento. Me consiguieron y me dieron la justicia”, insistió Matías.

El Departamento de Justicia presentó 27 cargos criminales contra los presuntos responsables por las muertes de Camacho y Mojica Moreno. Según se informó, a Rodríguez Rodríguez, Ayala García y Méndez Romero se les fijó una fianza de $800,000 cada uno. A Naranjo Adorno se le impuso una de $300,000, mientras que la fianza de Figueroa Rivera ascendió a $1,000,000.

De hecho, tres de ellos fueron trasladados desde Orlando, Florida, donde cumplen sentencias separadas a nivel Federal.

“Esperé 10 años. Me pasaba de cuartel en cuartel buscando la justicia de mi hijo. No me detenía. Venía desde Nueva York, me pagaba el pasaje, estaba dos y tres meses en los cuarteles buscando la justicia para mi hijo y, por fin, me le han dado”, afirmó Matías.

Camacho fue declarado muerto días después de haber recibido un disparo en medio de un tiroteo mientras abordaban un vehículo Ford Mustang que estaba estacionado frente a una oficina de abogados. Mojica Moreno falleció en la escena. Los fiscales no ofrecieron detalles sobre los motivos del crimen.

“Macho era un buen hijo. Si una estrella le pedía, ese nene me la buscaba. Desde chiquito, fue un buen hijo, pero tengo justicia. Puedo dormir en paz, tomarme una taza de café por la mañana. Estoy tranquila”, dijo.

Camacho Jr indicó que había perdido las esperanzas de que la investigación culminaría con arrestos, pero reconoció que su abuela no.

“Me alejé del caso porque no vi motivos dado que mi papa no regresará, pero mi abuela se metía en el cuartel buscando información, pero por fin llegamos. Todos sabemos que en Puerto Rico suceden muchos casos que se quedan así (sin resolver). Pero la Policía metió las manos como si el caso hubiese sido ayer. Esto nos da un poco de paz”, concluyó el hijo del excéntrico peleador.

La vista preliminar fue señalada para el 24 de marzo.