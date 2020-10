La familia de Rosimar Rodríguez Gómez solo tiene palabras de agradecimiento para la ciudadanía, que se ha desbordado en mensajes de apoyo ante su pérdida.

En las inmediaciones de la funeraria Levittown Memorial, Marangeli Gómez Ortiz, tía de la joven de 20 años -que fue asesinada en circunstancias que se investigan- no dejó de expresar lo afortunados que se sienten al recibir el apoyo del pueblo.

“Estamos muy agradecidos hacia todas las personas… a todo el pueblo de Puerto Rico que se ha desbordado en mensajes, en ayudas, en fin, (estamos) muy, muy agradecidos”, dijo la tía en un aparte con la prensa.

Familiares de Rosimar se expresan desde funeraria en Toa Baja Posted by Primera Hora on Thursday, October 1, 2020

Reiteró que como familia atraviesan un dolor inmenso por la muerte de Rosimar y que es “Jehová quien nos da esa fortaleza para estar día a día aquí”.

La víctima fue secuestrada el pasado 17 de septiembre frente a su casa en Sabana Seca, Toa Baja. Su cuerpo con impacto de bala fue encontrado en un pastizal en Dorado el domingo pasado.

Describió a su sobrina como una “joven espectacular, como pudieron ver en los vídeos (colgados en las redes sociales)… ella siempre estaba feliz y así la recordaremos siempre”.

Gómez Ortiz indicó que debido a todo el proceso no ha estado al tanto del proceso investigativo que realiza la Policía para dar con los responsables del crimen, ni tampoco con las manifestaciones realizadas para exigir un estado de emergencia en el país por parte del gobierno.

(David Villafane/Staff)

“No he tenido el break de leer, mirar ni empaparme de los movimientos… Estamos pasando por un dolor en este momento… sé que el país está consternado por todo esto y no es para menos menos. No se lo deseamos a nadie”, reiteró.

“Estoy ajena a todo (la investigación policiaca), las agencias deberían tomar acción a todo lo que sea necesario para evitar que vuelva a suceder”, añadió.

Luego de los actos fúnebres hoy en Toa Baja, los restos de Rosimar serán llevados mañana hasta Cayey, donde sería sepultada. Precisamente mañana, la joven hubiera celebrado su cumpleaños número 21.