Una familia sobrevivió a un tiroteo ocurrido en la madrugada de hoy, martes, contra su residencia situada en el barrio Coco, en Salinas, según informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Además, incendiaron una grúa estacionada en su parte posterior de la vivienda.

Los hechos se reportaron a las 2:40 a.m., cuando el querellante escuchó varios disparos dirigidos a su residencia mientras estaba acompañado de su esposa y dos menores.

En la residencia quedaron rastros de los impactos de bala, una de ellas en la habitación donde se encontraba una de las menores.

Además, tres vehículos de motor y una de las grúas fueron tiroteados.

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Una segunda grúa sufrió daños como consecuencia del incendio. También se reportaron daños a una verja ubicada en la parte posterior de la propiedad.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos logró extinguir el incendio.

En la escena se ocuparon como evidencia casquillos de calibre 9 milímetros y .40 y un galón de gasolina sin tapa.

De inmediato, no se ofreció un estimado de los daños.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, mientras que la División de Explosivos fue notificada para que brinde apoyo.