El Buró federal de Investigaciones Criminales (FBI, en inglés) informó el arresto de un hombre en el municipio de Toa Baja acusado de explotación sexual infantil y posición y distribución de pornografía infantil.

El acusado fue identificado como Efraín Pablo Cruz-González, de quien las autoridades federales recibieron confidencias.

“La Brigada de Delitos contra Niños y Trata de Personas de la Oficina de Campo del FBI en San Juan recibió información de que había niños en peligro y actuó de inmediato para identificar y localizar al sujeto en este caso. Las víctimas ahora están a salvo, pero creemos que podría haber más”, dijo Joseph González, agente especial a cargo del FBI en San Juan.

Efraín Pablo Cruz González fue acusado bajo una denuncia de violaciones del Título 18 U.S.C. § 2251(a), Explotación sexual de niños; Título 18 U.S.C. § 2252A(a)(2), Recepción/Distribución de Pornografía Infantil; y Título 18 U.S.C. § 2252A(a)(5)(B), Posesión de pornografía infantil, incluidas imágenes de menores prepúberes. ( Suministrada )

Los detalles de la acusación contra Cruz-González no fueron revelados. Sin embargo, se indicó que este fue arrestado ayer, domingo, y que su comparecencia inicial ante un juez magistrado del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico está programada para hoy, 29 de enero de 2024.

El jefe del FBI hizo también un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta sospechosa que pueda poner la vida de menores en peligro.

“Los niños son nuestro futuro y es responsabilidad de todos mantenerlos a salvo. No ser parte del problema no es suficiente. Necesitamos que el público se presente y sea parte de la solución. Si usted ha sido víctima de este tema o conoce a alguien que pudo haberlo sido, llame al 787-987-6500. Estamos aquí para ayudar y no dudaremos”, sostuvo.

“Felicito al FBI por su excelente trabajo en este caso”, dijo por su parte el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“Si bien los depredadores de niños a menudo acechan en las sombras y en la red oscura, muchas veces dejan señales de sus crímenes. Hago un llamado a todos los ciudadanos: si ven algo, díganlo”, finalizó Muldrow.