El FBI ha bloqueado más de una docena de sitios web que, según las autoridades, formaban parte de una campaña china dirigida a trabajadores estadounidenses con acceso a información gubernamental clasificada o sensible, según informó el miércoles el Departamento de Justicia.

Los 13 sitios web, que supuestamente estaban vinculados a empresas de consultoría, publicaban ofertas de empleo dirigidas a personas que poseían o habían poseído autorizaciones de seguridad. Sin embargo, según las autoridades, todas las empresas eran falsas y las ofertas de empleo eran un engaño.

La incautación del dominio de Internet forma parte de una iniciativa más amplia de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia occidentales para alertar sobre los supuestos planes del Gobierno chino de reclutar a trabajadores a los que se pueda engañar para que revelen información confidencial.

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La semana pasada, por ejemplo, la alianza de intercambio de información de los «Cinco Ojos» —Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos—, advirtió en un comunicado de que China está seleccionando a ciudadanos de esos países en sitios web de empleo para obtener acceso a información clasificada o sensible.

Según el boletín, espías de los servicios de inteligencia militar chinos se han hecho pasar por empleados de empresas privadas o centros de investigación, publicando ofertas de empleo falsas —como puestos de analista de política exterior o de defensa— y presionando a los candidatos para que faciliten información «no pública».

Según una declaración jurada del FBI presentada en relación con la incautación de los sitios web, estos sitios falsos utilizaban identidades fraudulentas o robadas y fotografías generadas por inteligencia artificial para aparentar legitimidad, y anunciaban puestos de trabajo genéricos de «consultoría» dirigidos a empleados actuales o antiguos del Gobierno de los Estados Unidos.

«Estos sitios web suelen aparecer enlazados o mencionados en las ofertas de empleo que publican las empresas en LinkedIn y otras plataformas de contratación», se indica en la declaración jurada.

Según el Departamento de Justicia, se ofreció dinero a los solicitantes y a los reclutas a cambio de informes relacionados con su trabajo y de información confidencial. Los responsables de la trama, que según las autoridades estarían vinculados a los servicios de inteligencia chinos, utilizaron criptomonedas y sistemas de pago en línea para ocultar sus identidades reales, según informaron las autoridades.

Las fuerzas del orden identificaron el sitio web gracias a la información facilitada por las víctimas, que se presentaron para denunciar lo que consideraban interacciones sospechosas.

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«Gran parte de esta información procede de entrevistas realizadas a personas que dieron un paso al frente porque algo no les cuadraba», declaró en una entrevista Dan Wierzbicki, agente especial al frente de la división de contrainteligencia y ciberseguridad de la oficina local del FBI en Washington.

«Nos dieron información y dijeron: “Oye, esto es un poco raro, nos están pagando con una criptomoneda o un sistema de pago en línea que no es lo habitual”», añadió.

Dijo que el FBI cree que hay otras páginas web con fines similares y está pidiendo la colaboración de los ciudadanos para identificarlas.

Un portavoz de la embajada china en Washington calificó las acusaciones de espionaje chino de «totalmente inventadas» y de «calumnias maliciosas».

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.