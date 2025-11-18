El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tomó la custodia del sospechoso de cometer un “carjacking” y secuestro ocurrido en Barceloneta durante el pasado fin de semana.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, en la tarde ayer, lunes, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Arecibo capturaron al presunto asaltante en el barrio Tiburones de Barceloneta, el cual posteriormente fue identificado en una rueda de confrontación realizada en el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

De acuerdo con la pesquisa, en la tarde del domingo, 16 de noviembre, una mujer de 42 años que reside del estado de Virginia, se disponía a abordar un automóvil marca Nissan Versa, de color blanco y del año 2024, en el estacionamiento de la farmacia Walgreens en Barceloneta, cuando fue sorprendida por un el delincuente que portaba un arma blanca.

Este mediante amenaza e intimidación la empujó hacia el interior del carro y lo manejó hasta la carretera PR-2 hasta que se detuvo en una intersección con semáforo y la víctima se lanzó, logrando escapar.

La conductora resultó lesionada.

El arrestado fue identificado como Jadiel Nieves Díaz de 29 años y se le ocupó el arma con la cual cometió el robo.

También se recuperó el vehículo, alquilado a la compañía Álamo, el cual dejó abandonado en un monte del sector La Cite, del barrio Garrochales, en Barceloneta.