La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico pidió, hoy, a las autoridades federales y estatales a que investiguen todos los ángulos en el asesinato de Egaldo José Oquendo Rodríguez, de 27 años, ocurrido en la madrugada del 20 de junio de este año.

“Por medio de la familia de Egaldo, nos acabamos de enterar de que era miembro de nuestra comunidad LGBTQ+. Tal como dictan los protocolos de la Policía y del FBI, pedimos que se investiguen todos los ángulos, incluyendo el de odio y de violencia de género. Esperamos que cumplan con su deber y se haga justicia en este caso”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la federación, en un comunicado de prensa.

El cuerpo de Oquendo Rodríguez fue encontrado baleado en una estructura abandonada ubicada en la calle José Abad, avenida 65 Infantería, en Río Piedras.

“Uno de los problemas que tenemos con las autoridades es que casi nunca identifican a las personas LGBTQ+ en sus informes de incidencias. Casi todas las veces que asesinan a una persona LGBTQ+ es la propia comunidad o sus familias quienes la identifican. Esta es una pieza clave en la investigación para poder aclarar el caso y hacer justicia”, concluyó Serrano.