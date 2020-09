Las autoridades federales en la Isla arrestaron y acusaron a dos empresarios por presuntamente engañar a inversionistas y cometer fraude, informó hoy la Fiscalía federal en Puerto Rico.

Según se indicó en un comunicado de prensa, los imputados son Gary Steven Wyckle y Alejandro Cortés López, quienes fueron presidente y vicepresidente ejecutivo de la compañía The Republic Group, Inc, respectivamente.

Se presume que desde el año 2010 hasta el 2017, los sujetos recaudaron más de $12 millones en nombre de dicha empresa mediante declaraciones falsas a inversionistas.

La Fiscalía federal explicó que Wyckle y Cortés López alegaban que las inversiones facilitarían préstamos a corto plazo con altas tasas de interés para varias compañías, incluyendo hoteles, complejos turísticos y otras industrias hoteleras en República Dominicana y otros lugares.

No obstante, los empresarios no revelaron a los inversionistas que el dinero se utilizaría para gastos personales, bienes y servicios de Wyckle en tiendas minoristas, restaurantes, viajes, alquiler y entretenimiento, añadió la Fiscalía. De igual forma, Cortés López no le informó a los inversionistas que se le pagaba una comisión por traerlos a The Republic Group.

“La supuesta conducta de los acusados socava la confianza que los inversores depositan en los mercados financieros. Los mercados financieros se rigen por reglas que se supone protegen a los inversores. Estos acusados, hábiles para convencer a las personas de que depositen su confianza en ellos, se involucraron en un esquema ’Ponzi’ para defraudar a los inversores y, en última instancia, les costó millones de dólares. Investigaremos y procesaremos este tipo de delitos con todo el peso de la ley”, expresó William Stephen Muldrow, jefe de Fiscalía federal en la Isla.

Ambos acusados enfrentan una pena máxima de prisión de 30 años y una multa que no exceda un millón de dólares.

“Cuando la gente pierde la confianza en los sistemas, la sociedad se desmorona. Es por eso que el FBI se compromete a mantenerse a la vanguardia de esta amenaza, siguiendo las pruebas dondequiera que conduzcan y llevando estos casos con todo el peso de la ley“, dijo por su parte Rafael Riviere Vázquez, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Los inversionistas que crean ser víctimas de los imputados, pueden comunicarse con la Fiscalía Federal al (787) 766-5656.