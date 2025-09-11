Las autoridades federales realizaron este jueves en la madrugada un operativo por drogas y armas que incluyó el residencial Virgilio Dávila en Bayamón y otra localidad de Guaynabo.

Los arrestos se dan luego de que gran jurado federal acusara a 49 presuntos miembros de una violenta ganga de Bayamón por conspirar para traficar drogas y armas de fuego, así como por posesión y distribución de sustancias controladas.

La investigación, indicó el fiscal jefe del Distrito de Puerto Rico, W.Stephen Muldrow, estuvo liderada por el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATH, por sus siglas en inglés), el equipo “Strike Force” de la Policía de Puerto Rico en Bayamón y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con la colaboración del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, la Policía Municipal de Bayamón, la Policía Municipal de Guaynabo y el equipo de Operaciones Aéreas y Marinas del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP AMO, por sus siglas en inglés).

“Hoy es el aniversario del 9/11, el ataque terrorista más letal en suelo estadounidense, que acabó con la vida de 3,000 personas inocentes. Luego de ese ataque, los estadounidenses unieron fuerzas y determinación para enfrentar a quienes buscaban causarnos daño. Hoy, enfrentamos otra amenaza para nuestras comunidades, una que viene desde los carteles criminales, que ahora acertadamente han sido designados como organizaciones terroristas foráneas, y que están inundando nuestras calles con fentanilo, otras drogas mortales y violencia. En años recientes, las muertes por sobredosis, mayormente por fentanilo, han promediado más de 100,000 por año. Tal como el 9/11 exigió una respuesta nacional, el saldo de las gangas violentas y el narcotráfico en nuestras comunidades exige acción y unidad”, afirmó el fiscal federal Muldrow.

“El Departamento de Justicia y nuestros socios en las agencias de ley y orden, incluyendo a quienes participaron en el operativo de esta mañana, estamos respondiendo y tomando acción para hacer nuestras comunidades y nuestras calles más seguras. Estamos unidos y nuestra determinación es firme”, agregó.

“Esta investigación, que cae bajo la iniciativa del fiscal general de “Compromiso con atacar al crimen violento”, es un ejemplo de como trabajando juntos con nuestros socios federales, estatales y locales logramos un resultado positivo para la comunidad”, sostuvo Gordon Mallory, agente especial interino a cargo de ATF, división de campo de Miami. “Los hombres y mujeres de ATF trabajamos todo el tiempo para tomar las medidas necesarias para combatir el crimen violento, incluyendo el uso y posesión ilegal de armas de fuego. Gracias a ese arduo trabajo, los residentes de nuestras de esta comunidad pueden recuperar sus vecindarios”.

El pliego acusatorio alega que, desde 2019 al presente, los acusados trabajaron como parte de una organización de narcotráfico conocida como “Bin Laden Records” que distribuía drogas ilegales con ganancias significativas, incluyendo heroína, base de cocaína (comúnmente llamada ‘crack’), cocaína, marihuana, fentanilo, Oxicodona (comúnmente conocida como Percocet), y Alprazolam (comúnmente conocido como Xanax), todo a unos 1,000 pies del residencial público Virgilio Dávila, y a menos de 1,000 pies de una escuela o un área de juegos pública o privada.

Los documentos de la acusación también alegan que cuando los miembros de la ganga percibían alguna amenaza para la organización o sus miembros, incurrían en actos violentos, incluyendo, y sin limitarse, a asesinatos, en aras e protegerse a sí mismos y a la organización. Además, transportaban, distribuían y se lucraban de la distribución de kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos continentales. Los acusados también se involucraron en el tráfico de armas de fuego y municiones ilegales. Como parte de las operaciones de los puntos de drogas, los acusados y coconspiradores obstruían y retrasaban el trabajo de agentes de ley y orden bloqueando la entrada principal al residencial Virgilio Dávila con carritos de compra.

Los acusados actuaban con diferentes roles para impulsar aun más los objetivos de la conspiración para traficar drogas, incluyendo actuar como líderes, dueños de puntos de droga, operadores, corredores, vendedores, vigilantes y facilitadores.

Los acusados en el pliego son:

[1] Jonathan Berríos Rojas, alias “Manita”

[2] Adalberto Rivera Robles, alias “Batata/Bata/Gordo/B”

[3] Jonathan Bermúdez Valdés, alias “Valdes/V”

[4] Jovany Rivera Robles, alias “Wiliador 1”

[5] Raymond Sánchez Santiago, alias “Churrun/Peca”

[6] Luis Ramos Oyola, alias “Homero/Father/Gordo”

[7] Brian Rivera Robles, alias. “Calva/Calvita/Carba/Calvi”

[8] Joseph Siraguza De Jesús, alias “Joker”

[9] Oscar Rosa Marrero, alias “Josky/Oski”

[10] Edgar Joel Figueroa Rondón, alias “Chencho/Edgar”

[11] José Romero Rivera, alias “Chaleco/Chale/Ñeco/Wiliador 3/Ñecombel”

[12] John Michael Díaz Díaz, alias “Oxy”

[13] Roberto Hernández Pacheco, alias “Chino/Pri”

[14] Jonathan De Jesús Bonilla, alias “Abuelito”

[15] Ángel Gabriel Mojica Valdés, alias “Tazmania”

[16] Ardwin Fuentes Rojas, alias “Bartolo/Barto”

[17] Raúl González Santiago, alias “Mambru”

[18] Luis Esteban Rivera Pérez, alias “Teta”

[19] José Rivera Nazario, alias “Jose”

[20] Carlos Victor Ruiz Jiménez, alias “Bimbo/Bin-B”

[21] Carlos Javier Reyes Núñez, alias “Dutty/Duty”

[22] Ricardo Rivera Figueroa, alias “El Viejo”

[23] Ricardo Rivera González, alias “Ricky/Kiki”

[24] Geraldino Castillo Genao, alias “El Domi”

[25] Suriel Rivera González

[26] Wilfredo Jesiel Barros Robles, alias “Wiliador 2/Wilo”

[27] Ángel Ocasio Cancel, alias “Garabato”

[28] Michael Paredes Tollinchi, alias “Tonka/Tractor”

[29] William Nieves Díaz, alias “Willy”

[30] Yeriel Dávila Cosme, alias “Yiyo/Guillo”

[31] Luis A. Malpica Negrón, alias “Malpi”

[32] Cristian Reyes Bonilla, alias “Bebo Magali”

[33] Wesley De Jesús Serrano, alias “Boss”

[34] Jomar Vélez Bermúdez, alias “Borra”

[35] Kevin O’neill Rodríguez Rosa

[36] Kiven J. Rodríguez Rosa, alias “Boli”

[37] Josué Raúl Cantres Ríos, alias “Bolita”

[38] Rafael González Lastra, alias “Rafy/Rafi”

[39] Efraín Ramírez Cortés, alias “Banano”

[40] Orlando Dávila Bonilla, alias “Alex Magaly”

[41] Christian J. Rivera Maldonado, alias “Plo Plo”

[42] Christian Malpica Sánchez

[43] Carlos Javier Vázquez Rodríguez, alias “El Javi/Javi”

[44] Luis Cartagena Cabezudo, alias “Nenguito”

[45] Edwin Rivera Román, alias “Zuldo”

[46] Rodney Alexis Maldonado Marquez, alias “Ronni”

[47] Joel Manuel Vélez Bally

[48]Arnaldo Rivera Rondón, alias “Nandy”

[49] Taina Michelle Colón De Jesús, alias “Griselda”

La comunicación de la Fiscalía Federal agrega que 16 de los acusados antes listados también enfrentan un cargo de posesión de armas de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico, y cinco de esos acusados enfrentan un cargo de posesión de una ametralladora durante la comisión de un delito de narcotráfico. De ser hallados culpables, todos los acusados están sujetos a una alegación de confiscación por $50,735,000.

El fiscal federal asistente (AUSA, en inglés) y jefe de la sección de gangas, Alberto López Rocafor; la subdirectora de la sección de gangas, AUSA Teresa Zapata Valladares; el AUSA Andrés Orr Sevilla, y el AUSA especial del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Javier Rivera Rivera, están a cargo del encausamiento del caso. De ser hallados culpables por los cargos de narcotráfico, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión. De ser hallados de los cargos de narcotráfico y de contrabando de armas de fuego en el cargo siete, los acusados enfrentan una sentencia mínima mandatoria de 15 años de prisión. Los acusados por posesión de una ametralladora durante la comisión de narcotráfico en el cargo ocho enfrentan una sentencia mandatoria de 30 años de prisión a ser cumplidos de manera consecutiva a cualquier sentencia que se le imponga por los cargos de narcotráfico.

Este caso es parte de la operación “Take Back America”, una iniciativa a nivel nacional que canaliza todos los recursos del Departamento de Justicia federal para repeler la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCOs, en inglés), y proteger nuestras comunidades de quienes comenten crímenes violentos. La operación “Take Back America” optimiza los esfuerzos y recursos de los “Task Forces” contra el Narcotráfico y Crimen Organizado del Departamento (OCDETFs, en inglés) y del Proyecto Vecindarios Seguros (PSN, en inglés).

El comunicado de la Fiscalía Federal finaliza recordando que una acusación en solamente una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable ante un tribunal.