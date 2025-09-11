Las autoridades federales madrugaron hoy con un operativo por drogas y armas en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón, confirmó Tony Velázquez, portavoz de la División del Caribe de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés).

Como parte del operativo, los agentes diligencian 49 órdenes de arresto, 11 de estas por trasiego de drogas.

Velázquez indicó que no todas las 49 órdenes de arresto se diligencian en el residencial.

El operativo está siendo liderado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, inglés) junto con la DEA, así como el Servicio de Alguaciles, y la Policía estatal y municipal, entre otras agencias.

La Fiscalía federal ofrecerá más detalles a las 11:00 de la mañana en una conferencia de prensa en su sede en Hato Rey.