Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) arrestaron ayer a un joven de 20 años, vecino de Camuy, al que se le imputa la producción y posesión de material de explotación infantil, en un caso que involucra a dos menores de apenas cinco años.

El individuo, contra el que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio el jueves, fue identificado como Félix Ebdiel Muñiz Rivera, de 20 años. Contra Muñiz Rivera se formularon dos cargos por producción de material de explotación infantil y un cargo por posesión de material de explotación infantil.

“Según los documentos judiciales, desde junio de 2025 hasta agosto de 2025, aproximadamente, Muñiz Rivera empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a dos menores de cinco años para que participaran en conductas sexualmente explícitas con el fin de producir cualquier representación visual de dichas conductas, y la representación visual se produjo y transmitió utilizando materiales que se enviaron por correo, se transportaron y afectaron al comercio interestatal y exterior, es decir, un teléfono móvil. Desde junio de 2025 hasta agosto de 2025, aproximadamente, el acusado poseía imágenes de pornografía infantil”, lee el comunicado emitido por la fiscalía federal.

El acusado compareció por primera vez ante el tribunal el 29 de agosto de 2025, ante la jueza magistrada Giselle López-Soler, del Tribunal Federal en Puerto Rico. La audiencia de fianza contra Muñiz Rivera fue pautada para el 4 de septiembre de 2025, a las 11:00 a. m.

Muñiz Rivera se expone a una pena de entre 15 y 30 años de prisión por los cargos de explotación sexual de menores, y otros 10 años por posesión de material de explotación infantil, más un periodo de libertad supervisada de entre 5 años y cadena perpetua en cada cargo.