Un vecino de Vega Alta que fue hallado culpable por explotación infantil, fue condenado a 30 años de prisión en el Tribunal Federal en San Juan.

Los cargos por los que Lionel Albino Galindo, de 53 años, fue hallado culpable, se remontan a los meses de febrero a marzo del 2024, cuando alegadamente intentó coaccionar y seducir a una menor de 13 años, a la que además transportó con la intención de participar en actividades sexuales.

Contra Albino Galindo se radicaron seis cargos de explotación infantil, por los que un jurado llegó a un veredicto de culpabilidad el 11 de marzo pasado, tras un juicio que se extendió por cinco días. Galindo Albino fue hallado culpable por coacción y seducción de menores, transporte de una menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas, explotación sexual de menores, recepción de pornografía infantil, posesión de pornografía infantil y transferencia de material obsceno a un menor.

Según documentos judiciales, el hombre habría contactado a la menor en múltiples ocasiones, y se habría encontrado con ella en varias instancias, en las que además produjo imágenes y videos explícitos de la menor. El ministerio público demostró además que el acusado habría intercambiado material obsceno e imágenes explicitas con la menor, cometiendo el delito de pornografía infantil. En la comisión de esos delitos Albino Galindo utilizó un teléfono móvil y servicios de mensajería instantánea para hacer sus avances, solicitar material e imágenes a la menor e intentar coaccionarla y seducirla.

El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones en colaboración con la Policía de Puerto Rico.