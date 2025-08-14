( Suministrada por la Policía )

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, busca al fugitivo Yaniel Cirino, de 31 años y vecino de Loíza, quien se presume armado y altamente peligroso.

El fiscal Jaime Perea Mercado presentó la prueba ante la jueza Jailene González, del Tribunal de Humacao, quien expidió una orden de arresto con una fianza de $1 millón por asesinato en primer grado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de noviembre de 2017, en una residencia ubicada en la comunidad Estancias de Húcares, en Naguabo, donde fue asesinado a balazos Kemuel Vázquez Lozada, de 22 años. El occiso tenía récord por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El imputado, que también fue residente de Río Grande, tiene antecedentes penales por violencia doméstica.

El agente Miguel Sánchez, bajo la supervisión de la teniente Glenda Román, investigaron los hechos.

Si posee información que ayude a su captura, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono de la División de Homicidios del CIC de Humacao al (787) 852-1224.