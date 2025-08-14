Una orden de arresto con una fianza millonaria le fue diligenciada a José Luis Rodríguez León, de 28 años y vecino de Canóvanas, por un crimen ocurrido el 15 de octubre del 2023, en Río Grande.

El juez Rey Carlos de León, del Tribunal de Fajardo, había expedido una orden de arresto con una fianza de $1.6 millones, por cargos de asesinato en primer grado, disparar o apuntar armas de fuego, portación de arma de fuego sin licencia) y disparar desde un vehículo.

De acuerdo a la investigación realizada por la División de Homicidios de Fajardo, en hechos ocurridos en horas de la mañana del domingo, 15 de octubre de 2023, en Río Grande, cuando le dispararon a Víctor Acosta Herrera de 25 años frente a su residencia en la calle 13 del barrio Malpica, en Río Grande.

Su padre escuchó las detonaciones y al salir de la casa encontró a su hijo muerto.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón.