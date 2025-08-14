Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de San Juan, arrestaron en la tarde del miércoles a un hombre residente de Arecibo, quien era requerido por las autoridades del estado de Texas por incumplimiento de libertad condicional.

El arresto de Kevin Gabriel Sosa González, de 30 años, fue diligenciado por el agente Ricardo Morales Rivera, bajo la supervisión de la sargento Luana Colón Vega.

Según informó la Policía, Sosa González fue llevado ante la jueza María T. Hernández Calzada, quien le leyó las advertencias de ley correspondientes. Posteriormente, el detenido fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón en espera del proceso de extradición hacia Texas, donde enfrentará los cargos pendientes.

La Policía exhortó a la ciudadanía a cooperar con las autoridades y ofrecer información que ayude al esclarecimiento de casos.

Los ciudadanos pueden comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020. También pueden contactarse a través de las redes sociales oficiales en Twitter: @PRPDNoticias y Facebook: facebook.com/prpdgov.