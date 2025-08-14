Agentes del Precinto de la Policía de Puerto Rico en Ponce Oeste investigan un asesinato ocurrido anoche en la intersección de la avenida Manatí con la calle Camarón, en el sector La Guachita de Ponce.

Según información preliminar, a eso de las 11:27 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre sin vida sobre el pavimento, el cual presentaba múltiples heridas de bala.

El individuo, aún sin identificar, fue descrito como de tez negra, con una estatura aproximada de 5 pies con 8 pulgadas, un peso estimado de 160 libras y una edad aproximada entre 22 y 25 años. Al momento de ser hallado, vestía un pantalón deportivo largo, medias y calzado deportivo negro, y tenía un tatuaje visible en el área del pecho.

El agente Samuel Berrocales, adscrito a la División de Homicidios del área de Ponce, y la fiscal Xiomara Quiles Morales se hicieron cargo de la investigación.