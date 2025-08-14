Un joven fue hallado muerto la madrugada de este jueves en la habitación de un hotel, en la avenida Ashford, en Condado, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según se desprende del informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre la situación. Al llegar los agentes, encontraron el cadáver de un hombre de 22 años, que según la Policía, se habría privado de su vida. Al momento se desconoce si se trata de un turista o un local.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran a cargo de la investigación.