( Suministrada por la Policía )

El juez Jossett Santana Pellot, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto contra Yamil O. Pellot Montes de 31 años, por delitos de daños agravados, tentativa de apropiación ilegal y posesión de herramientas como armas, señalándole una fianza de $30,000.

Los hechos que se le imputaron se reportaron el martes, 12 de agosto, a las 2:30 a.m. cuando fue sorprendido por policías cometiendo daños a un cajero automático (ATH) de la sucursal del Banco Popular en la intersección de las avenidas Franklin D. Roosevelt y José De Diego en Puerto Nuevo.

A Yamil O. Pellot Montes, se le radicaron cargos por daños agravados, tentativa de apropiación ilegal y violación a la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La agente Brenda L. Morales Suarez, adscrita a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas consultóel caso con el fiscal Christian Alexis Castro Plaza, quien formuló los cargos antes mencionados.

El imputado, vecino de Puerto Nuevo, fue encarcelado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

Este tenía antecedentes penales por hurto de vehículo.

La vista preliminar fue señalada para el 25 de agosto.