Un hombre de 49 años y residente del municipio de Florida fue detenido ayer, martes, por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) por supuestamente utilizar a una menor de 16 años para producir material de explotación sexual infantil.

El HSI identificó al acusado como Michael Dottavio Vega.

“Según documentos judiciales, entre septiembre y octubre de 2026, Michael Dottavio Vega presuntamente empleó, utilizó, persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a una menor de 16 años para que participara en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir material de explotación sexual infantil”, se informó en una comunicación oficial.

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Asimismo, se indicó que Dottavio Vega presuntamente recibió, mediante aplicaciones de mensajería instantánea y utilizando su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos, imágenes que mostraban a menores participando en conducta sexualmente explícita.

“Hoy, HSI San Juan arrestó a Michael Angelo Dottavio-Vega, de 49 años y residente de Florida, Puerto Rico, por cargos relacionados con la explotación sexual infantil. Este caso es un serio recordatorio de que los depredadores pueden utilizar las redes sociales y las plataformas en línea para atacar a menores. Los padres, madres, encargados y jóvenes deben proteger su privacidad, mantener seguras las configuraciones de ubicación y utilizar la tecnología para apoyar su seguridad, no para exponerlos al peligro”, expresó Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan.

Añadió que “ante la llegada de la temporada navideña, que trae más tiempo en línea y nuevos dispositivos conectados a los hogares, HSI exhorta a las familias a mantenerse especialmente vigilantes. HSI se mantiene alerta durante todo el año para identificar e investigar a quienes se aprovechan de los menores”.