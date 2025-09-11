Un gran jurado federal emitió acusaciones contra un residente de Toa Baja al que se le imputan cargos por tráfico sexual de menores, coacción y seducción.

El hombre, arrestado el jueves por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), fue identificado como Julio Figueroa Álvarez, de 32 años. Es la segunda ocasión que Figueroa Álvarez enfrenta cargos criminales por delitos similares.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal reveló que, según documentos judiciales, entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, Figueroa Álvarez reclutó, incitó, transportó y mantuvo a sabiendas y de forma deliberada a una menor de 13 años para que participara en un acto sexual comercial. Figueroa Álvarez también está acusado de utilizar un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea por Internet y redes sociales para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a la menor de 13 años para que participara en la prostitución o en cualquier actividad sexual.

PUBLICIDAD

Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de la oficina del HSI en la isla reveló que Figueroa Álvarez fue arrestado en el 2014 por explotación sexual de menores, cargos por los que resultó convicto en el 2016 y condenado a una pena de diez años. “El HSI lo está arrestando ahora por segunda vez en menos de diez años tras su condena. Los depredadores de niños siguen decididos a explotar a menores, pero nosotros estamos igualmente decididos a detenerlos y llevarlos ante la justicia”, manifestó González Ramos

De ser hallado culpable, Figueroa Álvarez se expone a penas de entre 15 años a cadena perpetua por tráfico sexual de menores y de 10 años hasta cadena perpetua por seducción e incitación a menores. La oficina del HSI en San Juan encabeza la pesquisa en unión a la fiscal Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, de la Fiscalía Federal.