El joven de 20 años y residente de Coamo que fue arrestado tras reportarse unos disparos en los predios del Hospital Menonita de Aibonito quedó bajo jurisdicción de la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), debido a que se le ocuparon dos armas modificadas para disparar de manera automática.

La información la dio a Primera Hora el teniente Joel Rivera González, de la Unidad Motorizada de Aibonito, luego de que se le cuestionara sobre un segundo arresto vinculado al incidente.

Contó que, “luego de las entrevistas, se consultó con la agencia ATF, basado a que el mismo poseía un arma de fuego diseñada para disparar de manera automática. Es uno de los requisitos que se evalúa para radicar federal”.

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Precisó que al joven se le encontraron dos armas modificadas. Fue una pistola Glock, calibre nueve milímetros, que estaba en una “mariconera”, así como una AK-47 que tenía entre las piernas.

“Lo que sucede es que, inicialmente, surge lo de los disparos y las detonaciones. Ocurre un accidente (en la zona) y se presume que ellos abandonan el lugar. Nosotros, la Policía, mediante confidencia que recibimos, donde unos individuos armados estaban abordando un Toyota Corolla, color negro y los mismos se dirigían hacia Barranquitas por la carretera PR-725″, iniciaron la persecución, comentó el teniente.

Relató que cuando las unidades de la Policía llegaron a la “intersección de la carretera PR-725 con la 7725, nos detiene un caballero y nos dice que varios individuos se encontraban cerca de un lugar, al lado de una iglesia, manipulando armas de fuego en el mismo Toyota Corolla, color negro. Así, confirmamos las descripciones que se habían dado inicialmente. Acto seguido, en el kilómetro 4.8, de la carretera 7725, nos encontramos en dirección contraria un Toyota Corolla, color negro”.

Rivera González comentó que, cuando las patrullas encendieron los biombos para alertar de la presencia, los individuos intentaron huir. Pero, chocaron contra una patrulla policiaca, una guagua Dodge Ram.

“Por tal colisión, hace que impacte la valla al lado de la carretera y es donde dos individuos, de tres que abordaban el vehículo, emprenden la huida hacia el monte aledaño a la carretera”, sostuvo.

El joven de 20 años fue detenido con las armas mientras intentaba bajarse del vehículo.

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El teniente informó que, tras la intervención con el joven, un can de la Policía logró detectar el escondite de otro de los individuos. Se trata de un joven de 23 años.

La Policía consulta con la Fiscalía de Aibonito para conocer si se le radican cargos o queda en libertad.

Un tercer individuo vinculado a los hechos logró huir.

Además de estos arrestos, la Policía detalló en un informe que varios vehículos y una residencia resultaron afectados por los disparos que se cree hizo el trío.

Se detalló que en la calle Gorge D. Troyer, del barrio Caonillas, en Aibonito, se localizaron tres vehículos, donde uno de ellos, una Jeep Cherokee, color negra, estaba volcada con impactos de bala en el cristal lado posterior. Además, se encontró una motora color azul, la cual estaba en el pavimento, y un Toyota Corolla, color gris, el cual tenía impactos de bala en el cristal frontal.

Se informó que una residencia en la misma calle resultó con dos impactos de bala. En el interior de la vivienda había una mujer “mayor de edad”, dijo la Uniformada en su informe.

Estos hallazgos se vincularon con el incidente del hospital, registrado a las 5:21 p.m. de ayer, viernes.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito investiga.