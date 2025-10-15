Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), junto a la Guardia Costera y la unidad FURA de la Policía de Puerto Rico, interceptaron un velero de 41 pies que transportaba a 13 inmigrantes cerca de la playa Combate en Cabo Rojo la tarde del domingo 12 de octubre.

Según informó la agencia, un agente de la Rama Aérea y Marina del Caribe identificó y rastreó la embarcación mientras se aproximaba a la costa oeste de Puerto Rico.

Entre los detenidos había 10 hombres de Uzbekistán, una mujer de Kirguistán y dos hombres de Rusia, ninguno con documentación que permitiera la entrada o estancia legal en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Esta exitosa interdicción demuestra el inquebrantable compromiso y vigilancia de la Unidad Marina Michel O. Maceda en la protección de las fronteras de nuestra nación”, expresó en declaraciones escritas Christopher Hunter, director de la Rama Aérea y Marina del Caribe.

“Al interceptar esta embarcación antes de que llegara a las costas de Puerto Rico, hemos mantenido una vez más la integridad de nuestra seguridad marítima y garantizado la seguridad de nuestras comunidades. Nos mantenemos firmes en nuestra misión de disuadir e interrumpir la actividad marítima ilegal”, agregó.

Los detenidos fueron posteriormente transferidos en buen estado de salud a agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para su procesamiento.