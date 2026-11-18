Federales diligencian 55 órdenes de arresto esta mañana
El operativo se lleva a cabo en Aguas Buenas, Cidra y áreas limítrofes.
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Las autoridades federales diligencian esta mañana 55 órdenes de arresto por cargos de narcotráfico y violaciones a las leyes de armas en Puerto Rico, confirmó Lymarie Llovet, portavoz de la Fiscalía federal en la Isla.
El operativo se desarrolla en Aguas Buenas, Cidra y áreas limítrofes.
Agentes del FBI, la Policía de Puerto Rico y el Homeland Security Task Force colaboran en el operativo.
La Fiscalía federal ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:30 a.m. para brindar más detalles.