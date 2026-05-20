En una operación para buscar detener la “guerra química” que es lanzada por carteles de drogas y armas alrededor del mundo, Puerto Rico se ha convertido en un punto focal de las autoridades federales para detener el trasiego a través del Servicio Postal de los Estados Unidos.

La operación, denominada “Camino al Cero”, inició el primero de enero. Incluyó la designación de personal de refuerzo para los correos postales, así como cinco nuevos fiscales federales.

Bajo esta iniciativa, “hemos hecho como 400 órdenes para examinar paquetes”, informó el jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, en una conferencia de prensa.

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El hallazgo fue de sobre 556 kilogramos de cocaína en unos 448 paquetes de correo con destino a Estados Unidos, que lograron ser interceptados por agentes del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, en colaboración con otras agencias federales y la Policía de Puerto Rico.

“Este es el resultado del trabajo fuerte entre nosotros y nuestros socios”, afirmó el jefe de los inspectores postales de los Estados Unidos, Gary R. Barksdale, quien estuvo de visita en la Isla.

El jefe de los fiscales federales, W. Stephen Muldrow, explica el operativo "Camino al Cero". ( Frances Rosario )

En el anuncio también estuvo la directora nacional de la Oficina del Control de Drogas, Sara Carter. La funcionaria destacó que la cantidad de droga ocupada en paquetes de correo, tan poderosa como el fentanilo, la heroína, la cocaína y tranquilizantes para caballo, tenía el “poder de matar al 80% de los residentes de San Juan”.

“El presidente (Donald) Trump ha hecho una prioridad salvar vidas. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para detener estos carteles y destruirlos… No pararemos. Defenderemos nuestras fronteras, nuestras aguas, nuestro espacio aéreo y nuestros correos. Seguiremos atacando a los criminales”, afirmó la funcionaria.

La droga ocupada llega desde todas partes de Estados Unidos. Muldrow indicó, a modo de ejemplo, que han detectado que la droga proveniente de California y Arizona, principalmente el fentanilo, está asociada al Cartel de Sinaloa u otros carteles mexicanos.

“Cuando están enviando ese fentanilo aquí, nosotros seguimos esa investigación de aquí hasta México. La droga que viene de Venezuela, los Carteles de los Soles (es la responsable)”, ejemplificó.

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Indicó que organizaciones boricuas, como La Familia Nunca Muere o la FARC, están vinculadas a estos carteles que hacen que la droga o las armas lleguen por correo a la Isla.

También se han detectado paquetes que llegan desde China. Comentó que en estos se ha encontrado químicos que se utilizan para procesar el fentanilo.

Los funcionarios federales detallaron que la mira de la operación no está centrada en las personas que envían estos paquetes. Dejaron claro que van tras los carteles de drogas y armas.

“Quiero impactar los carteles. No quiero que tengan acceso. No quiero que descansen, no quiero que duerman. Quieren que entiendan que el poder del gobierno de Estados Unidos está sobre ellos, que le vamos a poner el pie, que los vamos a llevar abajo”, manifestó Carter, tras asegurar que cada paquete de correo que interceptan salva miles de vidas, incluidos niños que pueden entrar en contacto con esta droga.

Primera Hora reportó hace un mes el inusual incremento de órdenes de registros que se había detectado sobre paquetes y buzones del correo.

Como parte de estas intervenciones, según surge de los expedientes judiciales, se han realizado allanamientos. No obstante, Muldrow evitó precisar cuántos casos se han procesado criminalmente en el Tribunal federal de Distrito.

Una de las órdenes de registro detectada por este diario apuntó a que el 24 de abril realizaron unas intervenciones a paquetes que se enviaron entre municipios de Puerto Rico, así como entre la Isla y Estados Unidos. Algunos municipios implicados fueron San Lorenzo, Ciales, Villalba, Loíza, Toa Baja, San Germán, Caguas y Carolina. Entre los estados se destacaron Florida y Nueva York. Bajo este récord, se ocuparon ocho paquetes con 14,415 gramos de cocaína, según el documento judicial.

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El portavoz de la Oficina del Inspector Postal en la Isla, Jean Michelle Butler, explicó que las técnicas y herramientas para detectar drogas, químicos y armas en los paquetes de correo no ha cambiado.

“Lo que ha sido es el incremento de los recursos, porque las técnicas y todas las demás herramientas siempre han sido las mismas y esto ha sido algo que ha sido continuo, (el uso del correo para el trasiego de narcóticos y armas)”, sostuvo.

Las autoridades llamaron a cooperar en esta operación contra las drogas y armas. Si tiene información que ayude a identificar este tipo de trasiego, puede comunicarse a los inspectores postales al 877-876-2455. Se destacó que hay recompensas de hasta $100,000 por información que conduzca a arrestos o convicciones federales.