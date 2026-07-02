Agentes federales madrugaron este jueves para diligenciar un allanamiento en Loíza, según constató El Nuevo Día.

Al menos una persona fue detenida mientras agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) intervenían en el residencial Jardines de Loíza.

Las autoridades federales no ofrecerán detalles sobre el operativo por tratarse de una investigación activa.

Un allanamiento permite a las autoridades entrar a una propiedad para buscar evidencia con autorización judicial, según explica el FBI.