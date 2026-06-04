Cuatro farmacias de Puerto Rico y sus propietarios acordaron pagar un total de $4.6 millones para resolver alegaciones de fraude a los programas federales Medicare y Medicaid, informó la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Como parte de los acuerdos, las autoridades ya han recuperado más de $4.1 millones.

Los acuerdos surgen de una investigación federal que salió a la luz en septiembre de 2024, cuando agentes federales diligenciaron más de 20 órdenes de arresto en distintos municipios de la Isla como parte de un operativo relacionado con el presunto desvío y venta ilegal de medicamentos.

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Según detalló en ese momento el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el esquema involucraba a propietarios y empleados de farmacias que supuestamente desviaban medicamentos de su cadena de distribución autorizada para entregarlos a terceros que luego los revendían ilegalmente. Los medicamentos eran posteriormente facturados a Medicare y Medicaid.

Las autoridades advirtieron que estas prácticas podían comprometer la seguridad de los pacientes y la integridad de los programas federales de salud.

Entre los arrestados durante el operativo figuró el exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Orlando “Guayacán” Santiago, así como varios propietarios de farmacias señalados en la pesquisa. Ahora, algunas de esas farmacias y sus dueños han llegado a acuerdos económicos con el gobierno federal para resolver las alegaciones en su contra.

Los acuerdos anunciados son los siguientes:

• Farmacia Unity, en Aibonito — Propietarios: Raúl Morera y Enid Rivera — Penalidad acordada: $600,000.

• Farmacia La Rampla, en Yabucoa — Propietario: Edwin Gómez — Penalidad acordada: $1 millón.

• Farmacia Monte Verde, en Bayamón — Propietarias: María T. Rivera y Valerie Cintrón — Penalidad acordada: $1 millón.

• Farmacia Santa Olaya, en Bayamón — Propietario: Jaime Figueroa — Penalidad acordada: $2 millones.

Entre los medicamentos que fueron desviados y vendidos de manera ilegal figuraron: Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexamfetamine, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonide, Bumetanide, Byrdureon Pen, Cialis, Chloramphenicol, Collagenase Santyl, Combigan, Ozempic, entre otros.

La Fiscalía Federal indicó que las alegaciones cubren el periodo comprendido entre enero de 2021 y enero de 2024.